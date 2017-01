O Borussia Mönchengladbach contratou o defesa francês Timothée Kolodziejczak aos espanhóis do Sevilha, anunciou esta quarta-feira o diretor-desportivo do 14.º classificado do campeonato alemão, Max Eberl.Kolodziejczak, de 25 anos, que chegou ao Sevilha em 2014, proveniente do Nice, já teve a aprovação do departamento médico do Borussia Mönchengladbach, devendo juntar-se em breve à sua nova equipa, que vai estagiar a partir de sexta-feira em Marbella (Espanha).O defesa francês foi habitual titular do Sevilha nas últimas duas épocas, durante as quais venceu por duas vezes a Liga Europa, mas nesta temporada disputou apenas nove partidas pela equipa espanhola, tendo sido titular apenas três vezes nas 16 jornadas já disputadas do campeonato.

Autor: Lusa