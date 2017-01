Continuar a ler

Kruse, 48 vezes internacional pela Austrália, chegou ao Leverkusen no verão de 2013 mas nunca se afirmou na equipa, cumprindo 46 jogos e três golos pela equipa apesar de ter sofrido várias lesões.Esta temporada, alinhou em três jogos pelo clube alemão. Além do Leverkusen, alinhou na Alemanha por Estugarda e Fortuna Dusseldorf, além dos australianos do Brisbane Roar, no qual se formou, e Melbourne Victory.