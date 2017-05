Continuar a ler

E se Lacazette não revelou o seu futuro clube, deixou antever alguma predileção pelo Atlético Madrid. "Seria bom. É um clube que está entre os melhores da Liga dos Campeões há vários anos. Tem uma bela equipa, um novo estádio e é também um clube que faz evoluir os jogadores. E ainda têm o Antoine Griezmann", adiantou o avançado, referindo-se ao companheiro da seleção francesa: "Seria uma bela história se pudéssemos continuar juntos."



Alexandre Lacazette estreou-se na equipa do principal com 18 anos, a 2 de maio de 2010, tornando-se peça fundamental do Lyon nas últimas quatro temporadas, sendo uma das grandes figuras da equipa onde Anthony Lopes também é destaque. E se o guardião português brilha na baliza, o avançado tem sido o abono de família no ataque, contabilizando um total de 35 golos em 44 jogos esta época. E se Lacazette não revelou o seu futuro clube, deixou antever alguma predileção pelo Atlético Madrid. "Seria bom. É um clube que está entre os melhores da Liga dos Campeões há vários anos. Tem uma bela equipa, um novo estádio e é também um clube que faz evoluir os jogadores. E ainda têm o Antoine Griezmann", adiantou o avançado, referindo-se ao companheiro da seleção francesa: "Seria uma bela história se pudéssemos continuar juntos."Alexandre Lacazette estreou-se na equipa do principal com 18 anos, a 2 de maio de 2010, tornando-se peça fundamental do Lyon nas últimas quatro temporadas, sendo uma das grandes figuras da equipa onde Anthony Lopes também é destaque. E se o guardião português brilha na baliza, o avançado tem sido o abono de família no ataque, contabilizando um total de 35 golos em 44 jogos esta época.

Alexandre Lacazette, avançado do Lyon, confirmou esta sexta-feira que vai deixar o Lyon no final desta temporada, apesar de ter contrato até 2019. Em entrevista ao 'L'Équipe', o goleador de 25 anos garantiu que tem um acordo com o clube para rumar as outras paragens e adiantou que será ele a escolher o seu novo destino."Penso que é o momento certo. Tenho vontade que descobrir outra coisa, de me colocar em perigo e ultrapassar um patamar", salientou o internacional francês, que vai, assim, despedir-se do Lyon - onde fez toda a sua carreira, sendo o 4.º melhor marcador da história do clube, com 127 golos (98 no campeonato) - na receção ao Nice, este sábado, na última jornada jornada da Ligue 1.