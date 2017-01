Continuar a ler

Calleri era igualmente pretendido pelo São Paulo, emblema que representou com grande êxito em 2015 - 16 golos em 31 jogos -, mas também por Alavés, Leganés, Sampdoria, Galatasaray o PSV Eindhoven. Segundo o pai do futebolista, o Las Palmas ganhou definitivamente a dianteira e só muito dificilmente o argentino não rumará a Espanha.



Para precaver-se contra qualquer irregularidade, o Las Palmas pediu um parecer à FIFA sobre a situação do avançado, de 23 anos, cujo passe pertence ao Deportivo Maldonado, clube uruguaio, visto como uma espécie de 'entreposto' utilizado pelos empresários para deterem os direitos federativos de jogadores.



Após a resposta afirmativa do organismo que superintende o futebol mundial, o Las Palmas estará a horas de oficializar a contratação de um futebolista que seguirá os conselhos de Miguel Ángel Brindisi, que o aconselhou a assinar e lhe disse maravilhas do clube, da equipa e da ilha.

O Las Palmas, atual 10.º classificado da Liga espanhola, deverá anunciar nas próximas horas a contratação do avançado argentino, de 23 anos, Jonathan Calleri, que cumpriu a primeira metade da temporada no West Ham, de Inglaterra.A revelação é feita pelo pai do próprio futebolista, em declarações ao jornal espanhol 'Marca'. "Não acredito que a decisão demore mais do que hoje ou amanhã", assumiu esta quinta-feira Guillermo Calleri, consciente que o conjunto 'canário' não está sozinho na corrida ao futebolista que realizou apena 9 jogos e não marcou qualquer golo na 'Premier League'.

