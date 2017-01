Continuar a ler

Upamecano chega ao Leipzig num bom momento da equipa, que se encontra no segundo lugar da Bundesliga, a três pontos do líder Bayern Munique. Ralf Rangnick, diretor desportivo da equipa alemã, elogiou o jovem defesa, ao dizer que Upamecano "melhorou consideravelmente no ano e meio que jogou no Salzburgo e fez boas performances nacionais e internacionais"."É um jogador cujo potencial e estilo de jogo se adaptam muito bem ao nosso clube e à nossa filosofia", explicou Rangnick, que referiu que o defesa recusou outras ofertas de clubes europeus para poder representar o Leipzig.Upamecano chega ao Leipzig num bom momento da equipa, que se encontra no segundo lugar da Bundesliga, a três pontos do líder Bayern Munique.

O jovem defesa francês Dayot Upamecano, de 18 anos, deixou o clube austríaco Salzburgo para assinar contrato de quatro anos com o Leipzig, o atual segundo classificado do campeonato alemão, anunciou esta sexta-feira o clube germânico."O Leipzig contratou Dayot Upamecano para reforçar o setor defensivo", pode ler-se no site oficial do emblema germânico, onde mencionou que o contrato dura até junho de 2021.

