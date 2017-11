Continuar a ler

Apesar de continuar a ser um dos jogadores mais influentes do Leipzig esta época, o jovem médio de 22 anos tem tido alguns problemas disciplinares (já foi expulso três vezes esta época) e foi mesmo condenado na terça-feira a pagar uma multa monumental (415 mil euros) devido à alegada falsificação de documentos para obter a carta de condução na Alemanha.



Naby Keita acertou a transferência do Leipzig para o Liverpool em agosto passado - num negócio de 70 milhões de euros -, mas as três partes concordaram em que o médio se manteria no clube alemão até final da época, altura em que rumaria finalmente a Inglaterra. Agora, com o avolumar dos rumores quanto a uma eventual antecipação da mudança, os responsáveis dos vice-campeões germânicos vieram a público garantir que não estão disponíveis para isso."Mesmo que não nos apuremos para os oitavos de final da Liga dos Campeões, não faria qualquer sentido permitir que Naby fosse para o Liverpool mais cedo. Queremos qualificar-nos para a Europa outra vez e precisamos de Naby para o conseguir", lembrou Ralf Rangnick, diretor desportivo do rival do FC Porto, em declarações ao jornal alemão 'Leipziger Volkszeitung'.