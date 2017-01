Depois de dois anos cedido aos japoneses do Albirex Niigata, o lateral esquerdo Bruno Cortez deverá estar de regresso ao futebol brasileiro, mas não para representar o clube que detém o seu passe, o São Paulo. De acordo com o Globoesporte, o esquerdino ex-Benfica encontra-se de momento a negociar em duas frentes, uma para assegurar a rescisão do contrato com os paulistas e outra junto do Grémio, clube que pretende os seus serviços.Para lá do Grémio, o lateral esquerdo, que não deixou grandes saudades na Luz, estará também na mira do Náutico, sendo praticamente certo que o seu futuro passará mesmo pelo regresso ao futebol do seu país.

Autor: Fábio Lima