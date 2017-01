Aos 36 anos, Carlos Bueno não parece disposto a pendurar já as chuteiras. De tal forma que em 2017 vai conhecer o 17.º clube diferente da sua carreira, no modesto campeonato de El Salvador, o Santa Tecla FC, emblema no qual terá a missão de substituir o seu compatriota Loco Abreu, que partiu rumo ao LA Galaxy.Carlos Bueno, recorde-se, atuou no Sporting em 2006/07, cedido pelo Paris SG, período no qual marcou 7 golos em 18 encontros.

Autor: Fábio Lima