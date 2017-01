Continuar a ler

Ulloa reuniu-se esta manhã com os diretores do Leicester, que tentaram convencê-lo a permanecer no clube, oferecendo-lhe um novo contrato, depois de uma primeira metade da época complicada para o avançado, que foi titular em apenas um jogo da 'Premier League' e perdeu protagonismo.



No entanto, Ulloa terá reiterado à direção do Leicester o seu desejo de sair já neste mês de janeiro. A única proposta existente até ao momento é dos espanhóis do Alavés, por valores que são manifestamente inferiores ao montante exigido pelo clube inglês.

O avançado argentino do Leicester, Leo Ulloa, comunicou oficialmente esta quinta-feira o desejo de deixar o clube antes do fecho do mercado de transferências, ao abrigo de um mecanismo legal exclusivo do futebol inglês.Não obstante faltarem 18 meses de contrato por cumprir, Ulloa, de 30 anos, requereu o 'pedido de transferência', que é uma petição que só vigora em Inglaterra e que permite que um futebolista peça formalmente para abandonar um clube, a despeito de ter um contrato em vigor.

Autor: Lusa