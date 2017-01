O defesa internacional inglês Joleon Lescott assinou esta terça-feira um contrato válido até final da época com o Sunderland, anunciou o clube, atual último classificado da Premier League.Joleon Lescott, de 34 anos, chega ao clube inglês menos de dois meses depois de ter rescindido contrato com os gregos do AEK de Atenas, clube para o qual se transferiu em agosto, após uma época e meia no Aston Villa.O defesa central, que conta 26 internacionalizações, já passou em clubes como Wolverhampton, Everton, Manchester City e West Bromwich.

Autor: Lusa