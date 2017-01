Joleon Lescott, de 34 anos, foi anunciado recentemente como reforço do Sunderland, o atual último classificado da liga inglesa, mas o negócio fez-se de maneira, no mínimo, surpreendente. De acordo com o antigo defesa internacional inglês, o seu compromisso com os black cats resultou do envio de uma mensagem do seu telemóvel para o treinador, por engano. "A resposta que eu enviei a dizer ‘sim por favor’, com uma foto do carro dispendioso que eu gostava de comprar, foi totalmente acidental e aconteceu enquanto eu estava a conduzir e o meu telemóvel estava no meu bolso", afirmou Lescott. O certo é que o contrato foi mesmo assinado e o antigo internacional inglês irá representar o Sunderland até ao final da presente temporada.

Recorde-se que o central, que estava sem clube desde a saída do AEK de Atenas em novembro, volta agora a ser orientado pelo técnico David Moyes, com quem trabalhou entre 2006 e 2009 no Everton. Depois de passagens pelo Wolverhampton, Everton, Manchester City, West Bromwich Albion e Aston Villa, o Sunderland marca o regresso do defesa inglês à Premier League.