Antes de chegar a Setúbal, Martins alinhou pela equipa secundária do Zaragoza e pelos brasileiros Osasco Audax, ABC e Grémio Barueri, além das camadas jovens de Internacional e Grémio. Antes, tinha impressionado ao serviço do V. Setúbal, com 15 golos em 34 jogos. Em 2015/2016, o atleta, de 27 anos, esteve emprestado ao Moreirense, onde marcou 20 golos em 31 jogos.Antes de chegar a Setúbal, Martins alinhou pela equipa secundária do Zaragoza e pelos brasileiros Osasco Audax, ABC e Grémio Barueri, além das camadas jovens de Internacional e Grémio.

O Levante rescindiu contrato com o avançado brasileiro Rafael Martins, que em junho seria um jogador livre, anunciou o líder da segunda liga espanhola esta segunda-feira. O atleta, que em Portugal passou pelo V. Setúbal e Moreirense, fez apenas dez jogos e um golo esta temporada.O anúncio, publicado no site oficial do Levante, refere um acordo mútuo para a rescisão do contrato que unia o brasileiro desde 2014/2015, quando fez 17 jogos e um golo.

Autor: Lusa