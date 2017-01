Continuar a ler

Lewandowski, de 28 anos, que chegou ao Bayern Munique em 2014, proveniente do Borussia Dortmund, renovou o contrato com o clube bávaro, em dezembro, depois de ter estado na mira de vários clubes europeus, como o Real Madrid.Em seis temporadas na Alemanha, o internacional polaco conquistou quatro vezes a Bundesliga, em duas ocasiões com o Bayern Munique, atual líder do campeonato alemão, e outras duas com o Borussia Dortmund.