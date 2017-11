Com o contrato suspenso pelo Lille devido à abertura de um procedimento interno, o argentino Marcelo Bielsa terá esta quinta-feira sido impedido pela equipa de segurança do clube francês de entrar no centro de treinos da equipa, segundo adianta a RTL, ao qual tentava aceder para, ao que parece, orientar o apronto dos dogues como normal. Ainda de acordo com a RTL, na base do procedimento interno estará a viagem sem autorização do técnico argentino ao Chile, para visitar um amigo que estaria às portas da morte (Luis Bonini acabou por morrer ontem).Ainda em relação a este tema, o 'L'Equipe' revela que o Lille estará a tentar encontrar uma solução para não ser forçado a pagar a indemnização de 14 milhões de euros a que o técnico tem direito. Para tal, segundo a mesma publicação, o Lille estará a preparar um dossiê no qual aponta vários atrasos nos treinos e alguns incidentes a nível disciplinar como justificação para um despedimento por justa causa.

Autor: Fábio Lima