Assim, fica no ar a possibilidade dos rumores estarem relacionados com o interesse dos saints em Mamadou Sakho, defesa-central que o clube de Anfield se disponibiliza a negociar, depois do treinador Jürge Klopp ter deixado claro que não conta com os seus serviços.



José Fonte, recorde-se, estará também na lista de potenciais reforços do Manchester United.

A Sky Sports avançou que o Liverpool não tenciona avançar com uma proposta por José Fonte e frisa mesmo, com base em informações recolhidas junto de responsáveis do clube, que está fora de hipótese a contratação de um defesa-central no decurso da janela de inverno do mercado de transferência, que encerra no final do mês.O Liverpool é um dos clubes que tem vindo a ser associado ao internacional português, depois deste ter entregue um pedido de transferência ao Southampton, a par de Crystal Palace e West Ham, mas fonte dos reds esclareceu à estação de televisão britânica que não existe interesse em reforçar o sector.