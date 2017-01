Continuar a ler

Esta temporada, marcou sete golos em 25 jogos pelo clube que o formou, entre campeonato, Taça de Inglaterra e Taça da Liga."Quando ouvi falar do interesse do Everton, soube que era o sítio certo para mim. O clube tem uma grande história e também fiquei interessado pelo treinador, Ronald Koeman", disse o jogador em declarações ao site oficial do clube.O técnico, por seu turno, elogiou o "grande talento e enorme future" do jogador, que considerou ser "parte da visão que temos para o clube"."É importante dar aos jovens jogadores oportunidades para que a equipa continue a evoluir e melhorar", rematou o holandês, que treina o Everton, sétimo na liga inglesa, desde o início da temporada.