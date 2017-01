Continuar a ler

No final de dezembro, o argentino, que na alinhava no Boca Juniors, tornou-se oao assinar um contrato de dois anos por 78.8 milhões de euros.Segundo a imprensa argentina, Boca Juniors recebeu 10,5 milhões de euros pela transferência.O Shangai Shenhua é orientado pelo antigo internacional do Uruguai Gus Poyet, que substituiu em novembro o espanhol Gregorio Manzano, afastado após terminar o campeonato em quarto lugar.A outra grande equipa da cidade, o Shanghai SIPG, é treinada pelo português André Villas-Boas.