O Blackburn Rovers anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, ter assegurado a contratação, a título de empréstimo, do avançado português Lucas João, num acordo com o Sheffield Wednesday que prevê o empréstimo até final da temporada, com uma cláusula de opção para o final da cedência.Adquirido pelo Sheffield no arranque da temporada passada, o avançado internacional português, de 23 anos, deixa assim de ser orientado por Carlos Carvalhal, podendo já estrear-se pela nova equipa na quarta-feira, diante do Leeds, em jogo do Championship.

Autor: Fábio Lima