"Há um acordo entre o AC Milan e o Génova, mas estamos a aguardar o 'ok' do Marselha. Por isso, temos de esperar", reconheceu o vice-presidente 'rossonero', assegurando que os franceses "ainda não" responderam.



Adriano Galiani assumiu esta sexta-feira que a cedência de Lucas Ocampos pelo Génova ao AC Milan está dependente do acordo do Marselha. Está confuso. Não fique. É que o médio argentino, de 22 anos, pertence aos quadros do clube do sul de França, embora atue, desde o início da época 2016/17, no Génova, pelo qual realizou 17 jogos e marcou 3 golos.Agora, por força da saída de M'Baye Niang, para o Watford, os milaneses procuram um substituto, por empréstimo, e até já têm um princípio de acordo com os genoveses, só faltando mesmo o 'sim' do emblema francês.

Autor: João Lopes