Contratado pelo Milan no verão de 2015 ao Shakhtar Donetsk, por 8 milhões de euros, o avançado Luiz Adriano está de saída do clube italiano. O internacional brasileiro, de 29 anos, chegou esta terça-feira a Moscovo para assinar pelo Spartak, equipa que lidera o campeonato russo e aposta forte na conquista de um título que lhe foge desde 2001.Em temporada e meia nos rossoneri, Luiz Adriano apenas marcou seis golos (todos na época passada) em 36 jogos. Na primeira metade de 2016/17, o avançado participou num total de sete encontros pelo Milan, não conseguindo qualquer tiro certeiro.Refira-se que, em janeiro de 2016, Milan chegou a acordo com os chineses do Jiangsu Suning para a transferência do brasileiro, por 14 milhões de euros, mas o jogador acabaria por não chegar a acordo com o clube asiático.