Continuar a ler

Podolski encontra-se no Galatasaray desde 2015 e ,de acordo com a imprensa, a sua saída renderá 2,7 milhões de euros ao clube turco.Antigo jogador do Colónia e do Bayern Munique, Podolksi foi um pilar da seleção alemã nos Mundiais de 2006 e 2010, mas também esteve no Mundial do Brasil, em 2014, no qual se sagrou campeão do mundo, embora sem a mesma influência na equipa.O jogador já tinha anunciado, em agosto do último ano, a sua retirada da seleção, mas deverá disputar a 22 de março um jogo de despedida, no particular com a Inglaterra, em Dortmund.