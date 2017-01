A lista de interessados no holandês de 22 anos, Memphis Depay, continua a crescer. O Lyon foi o mais recente clube ana corrida pelo extremo do Manchester United.O treinador dos franceses, Bruno Genesio, reforçou esse desejo, segundo avança a 'FourFourTwo'. "O Depay é um jogador que consideramos prioritário. Queremos avançar para a sua contratação o quanto antes", referiu. A proposta do Lyon ronda os 15 milhões de euros, valor ainda aquém do pretendido pelos red devils.O internacional holandês tem visto o tempo de jogo cada vez mais encurtado, tendo jogado a titular apenas uma vez esta época num jogo frente ao Northampton para a Taça da Liga Inglesa. Perante este cenário, a saída é o destino mais provável da promessa ex-PSV Eindhoven.