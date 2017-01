Continuar a ler

O jornal inglês acrescenta ainda que o Lyon voltará a tentar convencer o Manchester United até ao fim-de-semana, o prazo limite que terá estabelecido para garantir a contratação.

O clube francês começou por oferecer 9,5 milhões de libras (10,95 milhões de euros), subindo depois para 11,3 milhões de libras (13,03 milhões de euros), pelo futebolista de 22 anos que protagonizou uma transferência do PSV Eindhoven para o Manchester United no verão de 2015, a qual ficou registada por 34 milhões de euros.Depay, cujo valor de mercado atual ascende a 25 milhões de euros, tem contrato até junho de 2019, mas não faz parte das primeiras opções do treinador José Mourinho - o futebolista soma oito jogos em todas as competições esta temporada, quatro dos quais na Premier League, traduzidos em 20 minutos em campo.