Continuar a ler

Aulas não confirmou também se o acordo com o Manchester United prevê uma cláusula de recompra e verba a favor dos de Old Trafford numa futura transferência, outros dados que foram publicados na quarta-feira por jornais e sites em Inglaterra.



Depay, cujo valor de mercado atual ascende a 25 milhões de euros, tem contrato com o Manchester United até junho de 2019, mas não faz parte das primeiras opções do treinador José Mourinho - o futebolista soma oito jogos em todas as competições esta temporada, quatro dos quais na Premier League, traduzidos em 20 minutos em campo.



O internacional holandês de 22 anos protagonizou uma transferência do PSV Eindhoven para o Manchester United no verão de 2015, a qual ficou registada por 34 milhões de euros. Aulas não confirmou também se o acordo com o Manchester United prevê uma cláusula de recompra e verba a favor dos de Old Trafford numa futura transferência, outros dados que foram publicados na quarta-feira por jornais e sites em Inglaterra.Depay, cujo valor de mercado atual ascende a 25 milhões de euros, tem contrato com o Manchester United até junho de 2019, mas não faz parte das primeiras opções do treinador José Mourinho - o futebolista soma oito jogos em todas as competições esta temporada, quatro dos quais na Premier League, traduzidos em 20 minutos em campo.O internacional holandês de 22 anos protagonizou uma transferência do PSV Eindhoven para o Manchester United no verão de 2015, a qual ficou registada por 34 milhões de euros.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou que tem um "princípio de acordo" com o Manchester United para a transferência de Memphis Depay a título definitivo. Nas declarações ao jornal 'L'Équipe', Aulas não confirma que o negócio se faça por 25 milhões de euros, valor que está a ser avançado por alguns órgãos de comunicação social em Inglaterra."Estabeleci um princípio de acordo com o Manchester United mas por valores acima do que têm vindo a ser noticiados", disse o presidente do Lyon, referindo-se às notícias que ontem deram conta de recusas dos red devils a três propostas que apresentou: 11 milhões de euros, 13 milhões de euros e 17 milhões de euros.