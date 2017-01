A Liga chinesa continua a ser uma das mais agitadoras do mercado de transferências e a 'febre' promete não ficar por aqui. Depois de Oscar, Carlos Tévez e Axel Witsel, a China deverá receber mais um nome grande do futebol mundial. Trata-se do alemão Lukas Podolski, que estará a um passo de reforçar o Beijing Guoan."A transferência para o Beijing Guoan está na sua fase final", confessou Levent Nazifoglu, da direção do Galatasaray, que admitiu ainda a vontade do avançado em rumar à China. Contudo, a situação não está totalmente fechada, de tal forma que o mesmo dirigente deixou uma espécie de alerta. "Se a transferência não ficar fechada esta semana, não se concretizará", alertou.

Autor: Fábio Lima