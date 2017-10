Continuar a ler

Ora, para chegar alguém, o Barcelona admite ter também de vender. "Para que cheguem uns têm outros de sair", disse o mesmo dirigente, que ainda assim deixou claro que esse movimento de saída "não tem necessariamente de se produzir agora".



Lembre-se que Coutinho foi um dos alvos do Barça no defeso, mas o valor pedido pelo Liverpool, na ordem dos 200 milhões de euros, afastou os catalães. Resta apenas saber qual o valor pedido desta vez...

Depois de um verão louco a nível de transferências, o Barcelona pode voltar a animar o mercado já em janeiro, surgindo Philippe Coutinho como forte candidato a ser reforço culé. Basta a equipa técnica pedir... Quem o diz é Òscar Grau, CEO do clube, que esta quarta-feira assegurou que os catalães têm uma saúde financeira que permite fazer um forte investimento caso seja necessário."Temos dinheiro para contratar o Coutinho ou outro qualquer jogador que a equipa técnica nos peça", garantiu o dirigente do clube catalão, na cerimónia de apresentação do balanço financeiro da temporada 2016/17 e do orçamento para 2017/18.

Autor: Fábio Lima