O defesa Axel Tuanzebe, apontado pela crítica como um dos mais promissores jogadores das camadas jovens do Manchester United, renovou esta quinta-feira o seu contrato com os red devils até 2020, num acordo que prevê ainda a prolongação por um ano adicional. Uma renovação que surge poucos dias depois da sua estreia pela equipa principal - no domingo, diante do Wigan, para a Taça de Inglaterra."Sempre fui adepto do Man. United, por isso estou encantado por ter renovado o meu contrato. Estrear-me em Old Trafford, num jogo da Taça, é também um momento que me orgulha, tanto a mim como à minha família", destacou o jovem, que parece encher as medidas a José Mourinho."O Axel é um jovem jogador com um potencial fantástico. Trouxemo-lo para a equipa principal para lhe dar mais experiência e adaptou-se muito bem. Estou satisfeito pela sua renovação e entusiasmado com o progresso que tem evidenciado", elogiou o técnico português.

Autor: Fábio Lima