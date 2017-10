Continuar a ler

Com a situação de Messi num impasse, o Manchester City já 'começa a esfregar as mãos', sendo que os responsáveis estão à espera que o argentino demonstre o interesse para se lançarem no negócio.



continua a ser um dos principais alvos do Manchester City e jornal espanhol 'As' tem tudo preparado para fazer o raide ao jogador argentino com vista à transferência para a Premier League.Os responsáveis do Barcelona continuam a transmitir a mensagem de que tudo está tranquilo e pedem aos adeptos para não se preocuparem,. No entanto, começam a surgir algumas dúvidas e não já não se descarta a possibilidade de que o acto não se conclua.