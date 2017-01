Finley Burns é o craque do momento em Inglaterra. Aos 13 anos, o jovem jogador chegou a acordo com o Manchester City, depois de também Liverpool, Arsenal e Chelsea terem mostrado interesse na sua aquisição.E até aqui tudo normal. No entanto, os valores do negócio estão a dar que falar. É que o Manchester City pagou cerca de 202 mil euros por Finley Burns, que até agora jogava na formação sub-16 do Southend United. O valor do negócio poderá ser superior, chegando perto dos 300 mil euros em função dos sucessos.

Autor: Marta Correia Azevedo