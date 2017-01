Continuar a ler

O guarda-redes português, de 20 anos, vai assim juntar-se ao espanhol David De Gea, habitual titular, ao inglês Samuel Johnstone e ao argentino Sergio Romero.



O Manchester United, orientado por José Mourinho, confirmou esta quinta-feira o regresso do guarda-redes português Joel Pereira ao clube, depois de um empréstimo ao Belenenses, equipa que o futebolista representou em 10 jogos.Joel Pereira, que na época passada esteve cedido ao Rochadale, chegou ao clube do Restelo no final da agosto e tinha contrato de empréstimo até final da temporada.

Autor: Lusa