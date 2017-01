Continuar a ler

Perisc, 27 anos, foi contratado pelos nerazurri ao Wolfsburgo no verão de 2015, numa transferência registada por 19 milhões de euros, tendo na altura assinado um contrato até junho de 2020. O valor de mercado atual do futebolista ronda os 25 milhões de euros.



O Manchester United tenciona apresentar uma proposta ao Inter Milão para a contratação de Ivan Perisic, internacional croata cuja qualidade e, sobretudo, versatilidade, agradam muito ao treinador José Mourinho.O jornal 'Corriere dello Sport' e o site 'Calciomercato' dão conta do interesse dos red devils no extremo, mas o relato do primeiro acrescenta que o Inter Milão desencadeou já o processso de renovação de contrato com o futebolista, que também foi associado a Paris Saint-Germain, Tottenham, Everton e Liverpool no passado recente.