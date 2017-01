O Manchester United accionou uma cláusula no contrato de Antonio Valencia que prolonga o vínculo do equatoriano por mais uma temporada. Assim, o lateral-direito fica no clube até junho de 2018, num processo em tudo semelhante ao de Marouane Fellaini, anunciado na semana passada.Valencia, de 31 anos, foi contratado ao Wigan no verão de 2009, numa transferência registada por 18,9 milhões de euros.