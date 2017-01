O veterano alemão Bastian Schweinsteiger foi 'oferecido' pelo Manchester United ao Fenerbahçe, de acordo com notícias na comunicação social turca. O médio, cujo contrato com os red devils só termina em junho de 2018, tinha vindo a ser apontado a um clube não identificado da liga chinesa.O 'Haberturk' avança mesmo que Dick Advocaat, treinador do Fenerbahçe, foi informado da disponibilidade, recebendo 'luz verde' para negociar com o futebolista que, apesar de ter sido resgatado à equipa de reservas do United, continua não fazer parte das primeiras opções de José Mourinho.Não foi mencionado qualquer dado sobre uma eventual oferta dos turcos, mas sabe-se que o clube chinês se propôs a pagar o mesmo salário que o alemão aufere em Old Trafford. Estas notícias surgem numa altura em que José Mourinho deixou claro que Schweinsteiger pode ficar no United, uma vez que tem 'a faca e o queijo na mão', pois há um contrato que tem de ser respeitado.