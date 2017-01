O Arsenal já está a pensar na possível saída de Alexis Sánchez, 28 anos, que ainda não renovou o contrato que expira em 2018. O nome que tem sido avançado pela imprensa britânica para ocupar o lugar do extremo chileno é Marco Reus, a estrela do Borussia Dortmund.O internacional alemão já afirmou várias vezes que não irá sair facilmente do clube no qual fez a formação, mas os gunners não desistem e têm já preparados 60 milhões de euros para convencer os vice-campeões alemães e, depois disso, Marco Reus.Este possível negócio só se realizará caso Sánchez não aceite renovar contrato até ao final do ano. As negociações já decorrem desde o final da temporada passada e já sofreram vários avanços e recuos, sendo que os milhões vindos da China e de França , que tem sido acenados ao extremo, têm dificultado a renovação.