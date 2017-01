Continuar a ler

Marco Silva vai ser o novo treinador do Hull City. Segundoapurou, o técnico português, de 39 anos, viaja já esta quarta-feira para Inglaterra, onde irá acertar os últimos detalhes antes de assinar um contrato de ano e meio com o emblema que ocupa o último lugar da classificação da Premier League, com apenas 13 pontos. No entanto, Marco Silva poderá deixar o clube no final da temporada, se assim o entender, caso a equipa desça de divisão.Recorde-se que o Hull City despediu ontem o treinador Mike Phelan , após um nono jogo consecutivo na Premier League sem vencer.