Assim deu Marco Silva o pontapé de saída em Inglaterra

Marco Silva é o novo treinador do Hull City, tal comojá avançara ontem. O clube inglês, que ocupa a última posição da Premier League, oficializou esta quinta-feira a contratação do técnico português, de 39 anos, que ficará a orientar a equipa até ao final da presente época.Ehab Allam, vice-presidente do Hull City, sublinhou ao site do clube que o emblema britânico ficou impressionado com "a filosofia e o estilo de futebol" de Marco Silva. "Ele tem um grande historial e sentimos que este é um compromisso audaz e empolgante de forma a manter o nosso clube na Premier League", acrescentou.João Pedro Sousa, Gonçalo Pedro e Hugo Oliveira, treinador de guarda-redes, completam a equipa técnica de Marco Silva.

Autor: Sofia Lobato