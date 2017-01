O Hull City, treinado por Marco Silva, garantiu a contratação de Omar Elabdellaoui, que chega do Olympiacos por empréstimo, até final da temporada. Segundoapurou, a cedência do lateral-direito norueguês custa aos cofres ingleses um milhão de euros e a opção de compra ficou estipulada nos seis milhões.Marco Silva, refira-se, conhece bem Omar, na medida em que o orientou no campeão grego em 2015/16.