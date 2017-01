Com Robert Snodgrass de saída do Hull City, Marco Silva já começou a pensar em alternativas . O primeiro nome na lista do técnico português é Leon Bailey, extremo de 19 anos do Genk, clube da 1.ª liga belga. O interesse foi revelado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira a contar para a 2.ª mão das 'meias' dafrente ao Manchester United."Não é um negócio fácil mas vamos tentar trazê-lo", disse o treinador português. O jovem jamaicano – conta com 31 jogos e 9 golos esta época – é difícil tem mais clubes interessados na sua contratação. Chelsea, Manchester United, Liverpool e Bayer Leverkusenos. O Genk exige 25 milhões de euros.Até ao final do mercado de transferências os tigers ainda farão uma investida pelo extremo, de forma a garantir a contratação ainda esta temporada.