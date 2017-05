Falhada a salvação do Hull City na Premier League, Marco Silva vai deixar o comando técnico dos tigers no final da temporada. Essa decisão, segundo adianta esta quarta-feira pelo jornal 'Telegraph Sport', será anunciada pelo técnico português de 39 anos numa reunião que terá esta semana com Ehad Allam, vicepresidente e filho de Assem Allam, o dono do clube.Concluída a passagem pelos tigers, e mesmo tendo falhado o objetivo da permanência, Marco Silva acaba a temporada com um outro estatuto, que o coloca na mira de várias equipas, como o Watford, que segundo o 'Telegraph' terá colocado o português no topo da lista de candidatos a Walter Mazzarri, técnico recentemente foi despedido . Para lá do Watford, Marco já terá sido alvo de abordagens de outros clubes da Premier League, assim como de Espanha e, segundo o 'Telegraph', por parte do FC Porto. Ainda assim, o seu futuro segue em incógnita.

Autor: Fábio Lima