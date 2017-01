Lazar Markovic quer provar que não desaprendeu de jogar, apesar dos falhanços no Liverpool e Sporting. Emprestado pelos reds ao Hull City até ao final da temporada , o sérvio explica que optou por ingressar no penúltimo classificado da Premier League por reconhecer enormes capacidades ao homem que está no leme."Marco Silva convenceu-me que esta mudança seria benéfica para mim. Estou bastante contente por aqui estar", assinalou Lazar Markovic ao site dos 'tigres', acrescentando: "Ele é um treinador muito bem sucedido. Teve um bom arranque também no Hull. Estou ansioso por começar a trabalhar com ele e com a sua equipa técnica."

Autor: Nuno Pombo