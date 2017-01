O Manchester United terá de pagar mais 10 milhões de euros ao Monaco se Martial marcar mais dois golos. O francês chegou aos red devils em setembro de 2015, tendo o clube inglês pago de imediato 44 milhões de euros ao emblema do principado. Ficou então contratualizado que quando Martial atingisse os 25 golos ao serviço do Manchester United, este teria de depositar mais 10 milhões de euros na conta do Monaco. O gaulês fez no sábado, por ocasião do duelo com o Reading, o 23º tento pelos britânicos, deixando-os assim... em maus lençóis. O Manchester United terá de pagar outros 10 milhões de euros quando Martial atingir as 25 internacionalizações (vai em 15) e ainda outros 10 milhões se algum dia for nomeado para a Bola de Ouro, algo que se afigura mais complicado.