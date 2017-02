Continuar a ler

Os jornais 'The Times' e 'Daily Mirror' relatam cada um o seu caso, com a primeira destas publicações a adiantar que Rashford tem recusado as propostas do clube que visam melhorar o contrato assinado no verão passado, pouco antes de Mourinho ter assumido o cargo de treinador, sucedendo a Louis van Gaal.Rashford, que se comprometeu até junho de 2020, considera que está a perder tempo, uma vez que com Mourinho não joga as vezes que entende serem as necessárias, depois da estreia na passada temporada, pela mão do holandês.O caso de Martial tem vindo a alimentar a especulação de mercado, mesmo depois da janela de inverno ter fechado, no final de janeiro. Desta-feira, o 'Daily Mirror' avança que o Tottenham estará de novo interessado no internacional francês, que perdeu em 2015 para o United.Apesar da boa exibição diante do Watford, com um golo marcado, Mourinho continuará pouco convencido em relação à capacidade de Martial em manter consistência, pelo que assinará 'guia de marcha' desde que surja uma boa proposta.A primeira opção para reforçar o ataque será Griezmann, mas o Unuted teme que o Atlético Madrid dificulte a saída do framncês, cuja cláusula de rescisão contratual é de 100 milhões de euros. Por isso, Belotti é uma alteranativa que volta a ser apontada a Old Trafford.