O defesa central argentino Martín Demichelis, com contrato até 30 de junho de 2017, desvinculou-se do Espanyol, segundo informou esta terça-feira o clube através de um comunicado.O futebolista despediu-se hoje de manhã dos seus companheiros e deslocou-se ao estádio Cornellà-El Prat para ultimar os detalhes da rescisão. Demichelis, que chegou a Barcelona no verão, vindo do Manchester City, participou em apenas dois jogos da liga espanhola, frente ao Eibar e ao Betis.O clube catalão agradeceu ao internacional argentino, que já jogou no Málaga e no Bayern Munique, "o seu profissionalismo e compromisso durante estes meses com a equipa azul e branca". Desejou-lhe, ainda, "sorte" na sua nova etapa.

Autor: Lusa