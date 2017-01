Os dias de Matteo Darmian, 27 anos, no Manchester United parecem ter chegado ao fim. O lateral-direito, que foi um pedido expresso de Louis Van Gaal, não tem tido muitas oportunidades com José Mourinho e o seu destino parece ser mesmo a saída. Itália deve ser o país escolhido, sendo que o ex-Torino já procura casas em Milão, segundo reporta o 'The Sun'.O Inter Milão já demonstrou interesse no internacional italiano e a hipótese de ingressar nos nerazurri ainda nesta janela de transferências não está descartada. José Mourinho está a 'arrumar a casa', como já foi visível com a venda de. Perante este cenário, um entendimento entre as duas partes seria mais fácil de conseguir.