Continuar a ler

O futebolista chileno assumiu em dezembro a saída da equipa de Bérgamo em janeiro de 2017, lamentando então nas redes sociais a forma como abandonava o clube.



Apesar de ter somado 12 golos em 38 jogos com a camisola da Atalanta, Pinilla fez apenas quatro jogos esta época sob o comando do técnico Giampiero Gasperin.



Trata-se do sétimo clube italiano em que Pinilla ingressa desde que, em 2003, foi contratado pelo Inter Milão. O futebolista chileno assumiu em dezembro a saída da equipa de Bérgamo em janeiro de 2017, lamentando então nas redes sociais a forma como abandonava o clube.Apesar de ter somado 12 golos em 38 jogos com a camisola da Atalanta, Pinilla fez apenas quatro jogos esta época sob o comando do técnico Giampiero Gasperin.Trata-se do sétimo clube italiano em que Pinilla ingressa desde que, em 2003, foi contratado pelo Inter Milão.

O avançado chileno Maurício Pinilla, que alinhou no Sporting em 2005/06, foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Génova, clube de futebol italiano a que chega cedido pelo Atalanta.Em comunicado, o Génova indicou que Pinilla, de 32 anos, foi cedido pelo Atalanta com obrigação de compra e irá substituir o italiano Pavoletti, que no início de janeiro assinou pelo Nápoles.

Autor: Lusa