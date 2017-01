Mauro Zárate é esperado este fim de semana ou, o mais tardar, na segunda-feira em Londres, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Watford, 14.º classificado da 'Premier League'.O avançado argentino, de 29 anos, chegou atrasado ao treino de sexta-feira da Fiorentina, noticia a imprensa italiana, devido a uma reunião mantida com o seu representante e enviados do clube inglês, na qual terá sido alcançado um acordo, que prevê o pagamento imediato de 2,7 milhões de euros ou, em alternativa, seis meses de empréstimo, com obrigatoriedade de compra, no final da temporada.Seja como for, a saída do dianteiro, que também pode atuar como médio ofensivo ou extremo esquerdo, constituirá uma poupança significativa para o clube do treinador português Paulo Sousa, que nunca 'confiou' muito em Zárate. Em época e meia, o argentino recebeu 2,250 milhões de euros, para disputar apenas 26 jogos e marcar 7 golos.

Autor: João Lopes