Jovem avançado francês que tem estado nas bocas do Mundo, Kylian Mbappé poderia por estes dias estar a partilhar o balneário com o compatriota Karim Benzema e com o melhor jogador do Mundo, o português Cristiano Ronaldo. Quem o diz é Zinedine Zidane, treinador dos merengues..."Estava quase contratado pelo Real Madrid, mas acabou por ir para o Monaco [em 2013, proveniente do AS Bondy]. Sabemos que é muito bom e, com a idade que tem, está a fazer algo fantástico. Nada mais do que isso. o importante é o jogo de amanhã, mas posso dizer que quase assinou pelo Real Madrid", revelou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Ath. Bilbao.Mbappé, recorde-se, é uma das figuras do Monaco de Leonardo Jardim, sendo a par de Bernardo Silva um dos jovens jogadores com maior valorização nos últimos tempos

Autor: Fábio Lima