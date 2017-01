Continuar a ler

Segundo a 'Sky Sport Italia', o futebolista francês terá já aceite as condições que lhe foram apresentadas e o anúncio da transferência está iminente. Niang foi contratado pelo AC Milan, ainda muito jovem ao Caen, por 3 milhões de euros, esteve emprestado ao Génova e o Montpellier, mas nunca conseguiu impor-se na equipa milanesa.



M’Baye Niang prepara-se para trocar o AC Milan pelo Watford, num negócio que prevê o empréstimo até final da temporada, a troco de 500 mil euros, e a venda definitiva, em junho, por 18 milhões euros.A intervenção do Walter Mazzarri, atual treinador do conjunto londrino, que, em Itália, a Sampdoria, o Nápoles e o Inter Milão, entre outros, foi determinante para que o Watford se antecipasse a Burnley, que também demonstrara interesse no avançado, de 22 anos.

Autor: João Lopes