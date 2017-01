O avançado francês M'Baye Niang, de 22 anos, é oficialmente reforço do Watford, por empréstimo do Milan. O clube inglês fica ainda com opção de compra no final da corrente temporada.Autor de três golos e outras tantas assistências em 18 jogos na Serie A esta época, o jovem atacante gaulês foi perdendo progressivamente a confiança do técnico rossonero, Vincenzo Montella, e acaba agora por mudar de rumo.No Watford, Niang vai ser mais um tentar ajudar o clube na permanência na Premier League - a equipa orientada pelo italiano Walter Mazarri ocupa a 14.ª posição e vem de sete jornadas sem ganhar -, juntando-se aos compatriotas Younes Kaboul, Etienne Capoue e Abdoulaye Doucouré.