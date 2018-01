Continuar a ler

09h15 - O D. Corunha, equipa dos portugueses Luisinho e Bruno Gama, garantiu as contratações do guarda-redes Maksym Koval, proveniente do Dínamo Kiev, e do lateral-direito Eneko Bóveda, que chega a custo zero do Athletic Bilbau, segundo o jornal desportivo espanhol ‘Marca’.



09h10 - Alexis Sánchez é esperado este domingo em Manchester. No final da partida com o Burnley, Mourinho admitiu que a chegada de Alexis Sánchez ao United estava iminente. "Se me perguntam se penso que ele está a muito perto de chegar, respondo que sim. Mas não tenho a confirmação", referiu o técnico português, que deixou um aviso a Martial: "Claro que estamos satisfeitos com ele. Nós queremos consistência, pois sabemos que ele tem o talento.

13h32 - O jornal 'As' revela este domingo mais alguns dados sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, dando conta de uma promessa que não foi cumprida por parte de Florentino Pérez e de como a justificação do presidente do Real Madrid deixou CR7 magoado. A equipa inglesa registou sábado mais uma derrota, desta vez por 2-0, em Leicester. Vardy, de penálti, e Mahrez, já nos descontos, fizeram a diferença num jogo em que Adrien Silva entrou aos 89' para iniciar a jogada que selou a vitória. O triunfo permitiu aos foxes subir ao 7º posto, continuando sem perder (e sem sofrer golos) em 2018. Ao invés, o Watford (10º) apenas ganhou um - frente ao... Leicester, no Boxing Day – dos últimos 11 jogos na Premier League, conquistando cinco pontos em 33 possíveis neste período.